Движение сопротивления завтра в 08:00 возобновит мирные акции неповиновения на всей территории столицы. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил вице-спикер НС Ишхан Сагателян, сообщив, что члены движения перекроют улицы и парализуют движение.

Ишхан Сагателян призвал работников государственной сферы, студентов информировать своих работодателей, преподавателей о том, что они завтра не пойдут на работу, на занятия и присоединятся к борьбе оппозиции.

«Общественное требование об отстранении Никола Пашиняна сформулировано, это уже очевидный факт. Посредством этих акций, действий мы должны в ежедневном режиме констатировать это общественное требование, показать, что у «него» больше нет власти в стране, власть в стране отныне принадлежит народу, есть реальное двоевластие, и как можно скорее нужно убрать это «правительство зла», которое давно не обслуживает интересы Армении», – сказал он.