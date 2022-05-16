Страны ОДКБ готовы к налаживанию практического взаимодействия с НАТО и отмечают необходимость снижения напряженности в Евразии.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», — говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора, принятом по итогам саммита в Москве.

Лидеры стран ОДКБ выразили озабоченность «селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости».