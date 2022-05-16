Украина не рассматривает возможности завершить войну с «сохранением лица» России. В Офисе президента Украины считают это невозможным после массовых преступлений российских военных в Буче и Мариуполе. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий», — написал в своем Twitter Подоляк, в ответ на статью в журнале Politico, где речь идет о предлагаемых условиях мирных переговоров с Москвой.

Советник главы ОП назвал удивительной логику европейских политиков в этом вопросе и подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с «сохранением лица» России невозможно.

«Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей», — добавил Подоляк.