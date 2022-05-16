Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что конфликт в Украине продемонстрировал неспособность НАТО проявить себя в качестве союза в критической ситуации. По словам министра, Евросоюз «вернулся на правильный путь» и оказал Киеву намного более явную помощь.

Прежде Кулеба считал, что «НАТО силен и может действовать», а ЕС, в свою очередь, лишь «выражает различные уровни беспокойства». Однако в ходе вторжения РФ отношение официального Киева к данным блокам изменилось.

«Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли. Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза — санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине. ЕС вернулся на правильный путь как тот, кто может формировать будущее Европы», — рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.