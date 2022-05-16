Евросоюз получил все ответы Украины на вопросник по поводу вступления страны в союз, идет подготовка заключения по заявке, сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи в Twitter после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Получены все ответы на вопросник ЕС. Сейчас [Европейская] комиссия готовит заключение для Совета по украинской заявке на ЕС», — сообщил Варгейи.

Кулеба в Twitter уточнил, что обсудил с еврокомиссаром предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. «Пришло время юридически закрепить Украину на пути в ЕС и сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей», — написал украинский министр.