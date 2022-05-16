Жены и матери украинских военных, защищающих сейчас завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области от российских военных, призвали президента Турции Реджепа Эрдогана сделать все возможное для того, чтобы помочь эвакуировать их мужей и сыновей. Об этом сообщает издание «Гордон».

«Кольцо вокруг «Азовстали» сжалось. Дальше тянуть нельзя… Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что, объединив усилия, Турция, в лице президента Эрдогана, а также Китай, в лице его лидера Си Цзиньпиня, и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти «Азовсталь» и людей, которые там находятся, находятся за гранью жизни и смерти. Они находятся в аду. Им ежедневно наносят новые раны. Они без рук, без ног», – сказала жена бойца полка «Азов» Наталья Зарицкая.

По ее словам, защитники Мариуполя «обессиленные и не имеют медикаментов».

«Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпиню и вместе с Господом Богом сделайте это – спасите «Азовсталь». Станьте теми носителями мира, помогите. Ведь этот поступок достоен Нобелевской премии мира», – отметила Зарицкая.

Мама бойца «Азова» Наталья Кравцова рассказала, что россияне наносят удары по заводу мощными авиабомбами.

«Поэтому их засыпает. Поэтому там люди и погибают под завалами… Он [сын] не рассказывает, что наши ребята, что им вживую отрезают раненые ноги и руки, которые можно было бы спасти, если бы этот человек получил медицинскую помощь… Но им режут по-живому, без всякой анестезии», – указала Кравцова.

Жена пограничника Ольга Керод подчеркнула, что украинские военные, которые находятся на «Азовстале», являются «примером верности нашему государству».

«Они терпят такое, что мы бы не смогли выдержать… Им болят те части тела, которых нет. У них заканчивается, а может, уже закончилось все: вода, еда, лекарства (их уже давно нет) и постепенно – жизнь. Мы умоляем вас помочь нам. Помочь, чтобы наши дети, которые сейчас с нами, встретились с нашими родителями, мужчинами, мамами, которые там…Мы не хотели этой войны… Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства, его защитников и молю, прошу – помогите спасти их», – подытожила Керод.