Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ «нас завтра может не быть».

«Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда», — сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.

По словам Лукашенко, это видно по голосованию в международных организациях. «С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций», — отметил белорусский лидер.

Он указал, что на все страны ОДКБ Запад оказывает давление, «жесткое и беспринципное». «Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адский, как говорят, санкций», — сказал Лукашенко.