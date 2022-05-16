Резкий скачок цен на помидоры стал самой обсуждаемой темой в Азербайджане на сегодняшний день. Этому есть несколько серьезных причин. И первая из них, конечно же, сезонный фактор.

Следует также учитывать и фактор резкого подорожания удобрений на мировых рынках (в три раза), поскольку Россия ввела запрет на экспорт органики. Удобрения, используемые в теплицах, поступают в Азербайджан уже не из России, а из Европы, Чили, Израиля.

Но все же у Азербайджана есть альтернативный вариант, так как в этом году SOCAR Carbamidе предложил карбамид на местном рынке по более низкой цене, поэтому, эксперты говорят, что рост цен на удобрения на мировых рынках не окажет большого влияния на азербайджанский рынок.

Глава союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов, комментируя Minval.az рост цен на помидоры, заявил, что заканчивается тепличный период, и скоро начнется сезон натурпродукта. Осталось ждать совсем немного.

«Подорожание помидоров — временный фактор. Кроме того, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана работало очень эффективно и интенсивно, были приглашены серьезные эксперты, больше месяца проводившие мониторинги в теплицах страны. И в результате сразу в нескольких странах, в том числе и в России, азербайджанские помидоры признаны самыми безопасными, и спрос на них резко возрос», — сказал Э. Гусейнов.

Он так же посоветовал не забывать, что отечественные производители снабжают помидорами не только внутренний рынок. На ценообразование влияют все перечисленные факторы.

Э. Гусейнов отметил, что во всем мире растут цены на продукты, а помидоры подорожали не только в Азербайджане, но и в Казахстане, Узбекистане, славящимся своими сладкими томатами.

Согласно комментарию Э. Гусейнова, рынок страны обогатился новыми сортами помидоров – розовыми, черри, помидорами «премиум».

«Я перепробовал множество сортов, но все-равно, того самого вкуса настоящего зыринского (бакинского) помидора я так и не нашел – сколько ни искал», — заявил он.

На вопрос корреспондента «Минвал»: «Можно ли считать новые сорта помидоров, появившихся на рынках столицы, продуктами гмо?» Э. Гусейнов ответил, что от этого факта никто не застрахован. Тем более, что настоящие помидоры – продукт скоропортящийся, а новинки, появившиеся на прилавках, долго хранятся и их семена не дают ростков.

В свою очередь председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев «Минвалу» заявил, что качественные помидоры начинают поступать на рынки страны только в июле, именно к этому времени цены на этот овощ снизятся.

«Сейчас производитель максимально затрачивается на газ, удобрения, семена, а также полиэтилен для покрытия теплиц, потому цены высокие, иначе нет смысла выращивать продукт, если цена не покрывает расходы на производство», — заявил Гулиев.

По его словам, цены на помидоры, экспортируемые из Азербайджана в Россию, снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: «По нашим наблюдениям, снижение составило около 15%. Потому что и в самой России увеличилось производство, что влияет на предложение на рынке. Наряду с этим снизилась покупательная способность россиян».

Уменьшение спроса на томаты на российском рынке вынуждает производителей продавать помидоры на отечественном по высоким ценам, чтобы не остаться в убытке.

Яна Мадатова