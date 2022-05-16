Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», — цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Песков отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает данный вопрос. «Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», — указал Песков.

«Это вопрос серьезный, это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность, и мы будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что Москва «тщательно фиксирует» заявления властей Швеции о том, что эта страна не намерена в случае вступления в альянс размещать на своей территории иностранные военные базы и системы вооружений. «Мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны», — добавил он.