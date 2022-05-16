Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает этот вопрос.

«Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», — указал Песков.