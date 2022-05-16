На Виндзорском Королевском конном шоу, традиционно организованном в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Азербайджан в очередной раз представили отряд наездников и танцевальный ансамбль.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, особенно выделились их выступления в национальных костюмах.

Специально для этого мероприятия, посвященного 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на престоле, делегация подготовила шоу-композицию под названием «Страна Огней». Основу этой композиции, передающей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, составили карабахские скакуны, а также изящные азербайджанские танцы и захватывающая национальная музыка.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, является заслуженный артист Ниджат Кязимов, хореографом — заслуженный артист Фарид Ибрагимов.

Шоу-композиция, состоящая из «Карабахского джанги», исполненного на национальных музыкальных инструментах тютек, зурна, балабан, зажигательных танцев танцевального ансамбля «Пограничник», выступления наездников ГПС на карабахских скакунах, необычных выступлений выдувателей огня, очаровала зрителей Великобритании.

Во время 6-минутного шоу особое внимание привлекло то, что над головами наездников развевались государственные флаги Азербайджана и Великобритании.

Участники мероприятия встретили шоу-программу овациями, зрители стоя на ногах приветствовали представителей Азербайджана.