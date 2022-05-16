Вооруженные силы Украины в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям российских военных, сообщает Оперативное командование «Юг» в социальной сети Facebook.

В информации отмечается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям российских военных, вследствие чего в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов. Отмечается, что были уничтожены 75 российских военных и почти 20 единиц техники, в частности, 4 буксировочных и 2 самоходных гаубиц «Мста-С», 4 минометных комплексов, 2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники, а еще 2 мастерских технического обслуживания и 1 БПЛА.