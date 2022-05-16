Требования Еревана, изложенные в шести пунктах, вполне ожидаемы. Cтарая истина гласит, что война выигрывается не на полях сражений. Главное – это послевоенное урегулирование. Неслучайно, 70% содержания учебников истории посвящено войнам, а остальное — послевоенному урегулированию. Об этом в беседе с Minval.az сказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова.

По мнению политолога, за период, прошедший после окончания 44-дневной войны, не был подписан мирный договор, не осуществились демаркация и делимитация границы.

«В Армении сильны настроения против мирного договора, а ситуацию в Ереване сегодня можно определить, как сильную политическую турбулентность. Эта ситуация сложилась на фоне поляризации мира в условиях т.н. специальной операции. И не в пользу России — традиционного союзника и «защитника» Армении», — отметила Полоскова.

Очень нестабильно, по ее мнению, положение Пашиняна, и трудно спрогнозировать, что с ним будет даже через пару недель — останется он у власти или нет. А взаимоотношения с Россией у Армении построены, в основном, на личных договоренностях лидеров двух стран.

Что касается армянского предложения из шести пунктов, то она считает, что «эти шесть пунктов не означают ничего иного, как попытку отката ситуации вокруг Карабаха назад».

«Армения официально заявляет, что «претензий территориальных к Азербайджану не имеет». Простите, а кто у кого оккупировал территории? Оккупант не имеет претензий? Цинизм. И явное нежелание конструктивного диалога. Снова возникла тема статуса «Нагорного Карабаха». И тень Минской группы ОБСЕ. Короче, чем закончили, к тому и пришли», — отметила политолог.

Понятно, считает политолог, что «российские власти на фоне провалившегося блицкрига в Украине хотят продемонстрировать свое влияние».

И Карабах — это карта, которую, как им кажется, еще можно разыграть.

«Боюсь, что вряд ли это поможет. И еще. Политическая ситуация в России тоже турбулентна. А все внешнеполитические отношения с партнерами России уже много лет строятся на основе личных договоренностей первого лица», — добавила политолог.

Но ни лица, ни режимы, да и договоренности, достигнутые таким путем не вечны, уверена Полоскова.

«Пока очевидно, что Пашинян находится под давлением российской стороны. А Кремлю на фоне затянувшейся войны в Украине, где побед особых пока не видать, надо продемонстрировать свое влияние на постсоветском пространстве. Только кабы эта демонстрация политической мощи конфузом не закончилась», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров