Жены мобилизованных в Луганске устроили бунт и потребовали от «министра иностранных дел ЛНР» Владислава Дейнего помочь им вернуть мужчин из Харьковской области домой.

«Верните наших мужей! 206-й полк! Много убитых, раненых и пленных! Кто остался в Харьковской области, их на территорию России не выпускают! Они не сдались, их разбили полностью! Они просто ушли с боевых действий. Они не дезертиры, они просто спасли свои жизни, те, кто смогли. На них шли танки, а они, извините, с пистолетиками», — заявили женщины.

Ранее появилось видео, как военные «ЛНР», отступившие со своих позиций под Харьковом, пытаются перейти российскую границу, но их не пропускают.