Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 мая прибудет с рабочим визитом в Азербайджан, сообщили в пресс-службе правительства.

«Направленность визита конкретная и практическая. Если какие-то направления азербайджанскую сторону не интересуют, у них есть более выгодные предложения от других государств, значит, нам надо найти новые. Изыскать возможности для того, чтобы нарастить товарооборот. Сегодня необходимо получить реальный срез обстановки и определить точки роста, которые мы должны продвигать и предметно обсуждать», — сказал Роман Головченко в видеокомментарии в Telegram-канале.

В двухдневной программе посещение Гянджинского автомобильного завода, международных выставок Caspian Agro и Inter Food, а также производственного предприятия «Иглим».

Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.