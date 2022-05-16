Анкара должна поддерживать тонкий дипломатический баланс между Москвой и Киевом, усиливать давление на Россию, чтобы «наказать», было бы бесполезно, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.

«Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс после вторжения России в Украину, чтобы она могла способствовать возможному прекращению войны путем переговоров. Хотя Анкара критикует вторжение Москвы и ее действия на поле боя, было бы бесполезно занимать более «карательную» позицию в отношении России», — приводит слова Калына агентство Рейтер.

«Мы с самого начала выступали против этой войны. Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, фасилитатор, модератор — кто-то в какой-то должности, чтобы иметь возможность говорить как с российской стороной, так и с украинской стороной. Мы смогли сохранить эту позицию с самого начала войны, и я думаю, что это действительно в общих интересах, чтобы все придерживались сбалансированной позиции», — добавил Калын.