Бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО придётся думать о демилитаризации Калининградской области. По его словам, российский регион является «пороховой бочкой», на которой будет сидеть Североатлантический альянс.

Об этом он сказал в интервью газете DoRzeczy.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — сказал бывший военный чиновник.

По его мнению, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО организация укрепит позиции на восточном фланге, однако Калининград препятствует господству военного блока в регионе.