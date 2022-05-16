Делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.

Как говорится в сообщении ОП, мероприятие на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса» было назначено на 16-17 мая в Вене.

«Накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ. Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», — говорится в сообщении Общественной палаты.