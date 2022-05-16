Украина готовится к новым попыткам российских войск наступать на Донбассе и активизировать свое движение на юге Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 15 мая в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

«Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности», – пообещал Зеленский.

По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы «власть» в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно – «там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь».

«Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой в Россию», – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что «вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас», закончится отступлением, и поблагодарил всех украинцев и украинок, приближающих это время.