Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter.

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.

При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. «Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак», — отметил Трамп.

«Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?» — заявил Трамп.