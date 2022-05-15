Еврокомиссия на закрытом заседании одобрила предложенную Путиным схему оплаты за российский газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что Евросоюз собирается предложить компаниям, импортирующим российский газ, схему действий, которая позволит избежать нарушения санкций и при этом выполнить требование российской стороны платить за газ в рублях.

Как пишет издание, в новом руководстве по платежам за газ планируется указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда они платят в евро или долларах в соответствии с существующими контрактами. Ожидается, что глав правительств оповестят о том, что руководство ЕС не будет препятствовать компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ, утверждают источники.

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, отметил, что новое руководство вызвало неоднозначную реакцию: Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом одобрили этот план, а представитель Польши призвал к дополнительному обсуждению этого вопроса послами ЕС.