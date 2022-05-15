Украина не заинтересована в затягивании войны с Россией, как и все остальные государства, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.

«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году», – написал Подоляк.

По его мнению, «рецепт победы прост»: необходимы реальное нефтяное эмбарго, а также танки, самолеты и артиллерия.

«Покончим с этим вместе», – призвал политик.