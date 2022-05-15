Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил в воскресенье о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

«Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов в течение четырех часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар», — сообщил канал.

«Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми», — отмечается в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни Афганистана не комментировали это сообщение.