В премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялись матчи предпоследнего тура, по итогам которых определились все представители страны в еврокубках.

Пары заключительного тура премьер-лиги Азербайджана, который не будет иметь принципиального значения с турнирной точки зрения, выглядят следующим образом: «Карабах» — «Нефтчи», «Габала» — «Сабах», «Сумгайыт» — «Сабаил», «Зире» — «Шамахы».

Азербайджан в еврокубках следующего сезона представят выигравший чемпионат «Карабах» — в Лиге чемпионов, а также «Нефтчи», «Зире» и «Габала» — в Лиге конференций, пишет «Спутник».