Стокгольм и Анкара обязательно справятся с разногласиями, возникшими в связи с возможным вступлением Швеции в НАТО. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Анн Линде.

«Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения. Я уверена, что мы решим этот двусторонний вопрос», — сказала она.

По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, процесс приема королевства в Североатлантический альянс может занять до одного года.