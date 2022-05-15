Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что бывший муж подал на нее в суд.

Об этом она рассказала в интервью изданию «Холод». Сама Овсянникова не знает, в чем суть претензий, но в карточке дела говорится что иск относится к категории «споры, связанные с воспитанием детей».

По словам Овсянниковой, они с бывшим мужем в разводе три с половиной года и не общаются после ее акции протеста. Сейчас он работает в RT и, как считает Овсянникова, его иск — «это происки Маргариты Симоньян, ее инициатива <…> Я не думаю, что это его инициатива. Наверное, его поставили перед выбором: или мы тебя увольняем, или ты действуешь с нами заодно».