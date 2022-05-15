Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии, а также помощи Запада.

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Об этом Джоанэ сказал на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Берлине.

В частности, по его словам, сегодня главы МИД будут сосредотачивать внимание на последних событиях в Украине.

«Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов — военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью может выиграть эту войну», — подчеркнул Джоанэ.