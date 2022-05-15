Представители оппозиционного движения начали воскресное шествие по армянской столице.
В марше принимают участие несколько тысяч человек. Их сопровождают множество полицейских и патрульных машин. Движению митингующих они не мешают, освобождают проезжую часть от транспорта и блокируют перекрестки на пути марша в целях обеспечения безопасности.
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Второй президент Армении Роберт Кочарян участвует в митинге Движения сопротивления на площади Франции в Ереване.
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На площади Франции в Ереване 15 мая начался митинг Движения сопротивления.
Представители Движения сопротивления 14 и 15 мая не провели никаких акций неповиновения, напоминает News.am.
Вчера на площади Франции координатор Движения сопротивления Ишхан Сагателян дал пресс-конференцию. Он заявил, что со следующей недели изменится тактика движения.
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