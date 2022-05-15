НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом 15 мая заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности обеих стран.

«Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — заявил Столтенберг.