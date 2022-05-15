Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, через несколько лет в нее войдут десятки стран.

С этим заявлением сегодня выступил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран», — сказал Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины»

«Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств»», — добавил он.