Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в «Евровидении-2022».

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!» В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!», — заявил украинский президент.

Зеленский поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса.

«Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом», — написал президент.