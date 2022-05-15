НАТО намерена быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в альянс и ускорить ратификацию документов об их приеме. Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Берлине. Столтенберг не смог присутствовать лично из-за заражения коронавирусом.

«Турция не намерена блокировать вступление Швеции и Финляндии, она лишь высказала свои озабоченности, и когда у стран НАТО есть озабоченности, мы садимся за стол переговоров. Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО поддерживают принцип открытых дверей», — заявил Столтенберг. Он также заверил, что страны НАТО намерены «максимально сократить процесс приема Швеции и Финляндии, в частности, ратифицировав это решение по ускоренной процедуре», поскольку альянс «намерен успеть воспользоваться исторической возможностью для приема этих государств».