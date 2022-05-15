Руководитель ведущей фракции в Европейском парламенте Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует прием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью медиагруппе Funke.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — отметил Манфред Вебер.

Что глава ведущей фракции ЕП подразумевал под изоляцией он уточнять не стал. При этом об изгнании Анкары из альянса речи не шло.