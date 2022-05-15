Турция не возражает насчет расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран. Об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — сказал министр.

Турция на встрече глав дипведомств НАТО довела до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана.

«Мы открыто рассказали о проблемах, которые нас беспокоят, в том числе о контактах Швеции и Финляндии с террористическими организациями РПК (Рабочая партия Курдистана, Анкара считает ее экстремистской группировкой) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии, Турция рассматривает их как ответвление РПК), и в особенности об оказываемой им Швецией поддержке вооружениями. Мы объяснили это союзникам с помощью тех документов, которые у нас были. Мы также провели трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел этих двух стран и откровенно донесли до них наши ожидания. Они выразили готовность работать с нами по темам, которые вызывают у нас озабоченность», — сообщил глава МИД на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

«Финляндия и Швеция продолжают ограничивать экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию», — добавил глава МИД.

Чавушоглу также коснулся и обсуждения эвакуации украинцев и безопасности кораблей с зерном. «Главы дипведомств стран НАТО обсудили в Берлине эвакуацию гражданского населения с Украины и безопасность перевозящих зерно судов», — сказал министр.