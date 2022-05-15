В новой стратегической концепции НАТО, которая будет принята на июньском саммите альянса в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза». Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

В документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.

В предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнера», теперь эту формулировку уберут.