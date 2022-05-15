Родные украинских военных, защищающих сейчас завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области, вылетели в Стамбул на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, также соответствующие посты опубликовали жены военных в Facebook.

«Они едут, чтобы поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за его усилия по гуманитарной миссии по спасению жизней героев обороны Мариуполя. А также попросить его объединить усилия в деле спасения жизней героев с президентом Китая Си Дзиньпином», – пишет он.

Из аэропортов Кишинева и Варшавы вылетают:

Бойко Ольга, жена бойца 36-й бригады морской пехоты;

Зарицкая Наталья Петровна, жена бойца спецподразделения, полк Нацгвардии «Азов»;

Керод Ольга Юриевна, жена пограничника.

Кравцова Наталья Анатолиевна, мама бойца «Азова».



