В Огузе повесилась Лятафят Ибрагимова (1950 года рождения).
Женщина покончила жизнь самоубийством, повесившись у себя дома
Правоохранители ведут расследование обстоятельств происшествия, уточняет «Репорт».
В Огузе повесилась Лятафят Ибрагимова (1950 года рождения).
Женщина покончила жизнь самоубийством, повесившись у себя дома
Правоохранители ведут расследование обстоятельств происшествия, уточняет «Репорт».
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