Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел отвечать послу Украины в Германии Андрею Мельнику на слова в его адрес. Последний недавно назвал немецкого лидера «обиженной ливерной колбасой».

Об этом говорится в его заявлении в интервью T-online.

«Я рад оставить это (реакцию) на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенного значения каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия заставила замолчать свое оружие и вывела свои войска из Украины», — отметил Шольц.