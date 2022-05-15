С начала полномасштабного вторжения (24 февраля) и на утро 15 мая Россия потеряла в войне против Украины примерно 27400 своих солдат, из них 200 — за последние сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери оккупантов:
танков — 1 220 (+2);
боевых бронированных машин — 2 958 (+24);
артиллерийских систем — 555 (+4);
реактивных систем залпового огня — 195;
средств противовоздушной обороны — 89 (+1);
самолетов — 200;
вертолетов — 164 (+1);
автомобильной техники и автоцистерн — 2 087 (+28);
кораблей, катеров — 13;
беспилотников оперативно-тактического уровня — 416 (+5);
специальной техники — 42;
крылатых ракет — 95.
Эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
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