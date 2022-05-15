Еще один военкомат в России пытались сжечь этой ночью. На этот раз в Волгограде.

Около двух часов ночи в подсобке военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам начался пожар. Огонь охватил 20 квадратных метров подсобного помещения.

Это уже 11-й случай поджога, о котором известно публично.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сказали, что вызова на тушение военкомата не было. В пресс-службе ГУ МВД не смогли оперативно прокомментировать информацию о поджоге военкомата.

Также была попытка поджога военкомата в Рязанской области. Об этом пишет Baza.

Неизвестные подошли к нему около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился, здание уцелело. В полиции возбудили дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества — поджигателей сейчас ищут.