США смогут оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до их вступления в НАТО. Об этом в воскресенье в интервью Би-би-си заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отправят ли США войска на помощь Швеции и Финляндии, если эти страны подвергнутся нападению до того, как официально станут членами НАТО.

«У Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения. Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится», — сказал представитель Пентагона.

Кирби также заявил, что присоединение к альянсу является суверенным правом Финляндии и Швеции и «ни одна страна не имеет права вето в этом вопросе». «Те заявления, которые звучат [по этому поводу] в России, вызывают обеспокоенность. Мы должны будем серьезно их изучить и воспринимать со всей серьезностью, однако не России решать, становиться ли Финляндии и Швеции союзниками в НАТО. Это выбор народов Финляндии и Швеции», — сказал он.