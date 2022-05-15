Министр иностранных дел Швеции Анн Линде вместе с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто провели переговоры в субботу вечером со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран НАТО и обсудили возможное вступление северных стран в альянс.

Согласия не было достигнуто, и стороны продолжат переговоры, сообщила она в интервью телеканалу SVT.​​​​

«У нас разные взгляды, но мы ясно дали понять, что мы считаем РПК террористической организацией. Как и многие другие союзники по НАТО, мы также ведем переговоры с другими курдскими организациями, — сказала она.

Она добавила, что «дипломаты сторон продолжат диалог по этому вопросу».