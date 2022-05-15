Открывший стрельбу в супермаркете Tops Friendly Market в Буффало (штат Нью-Йорк, США) мужчина вел прямую трансляцию через камеру, прикрепленную к шлему, передает Associated Press (AP).

Как уточнили в полиции, 18-летний молодой человек пришел в продуктовый магазин на Джефферсон-авеню в военной одежде и бронежилете. Он открыл огонь по покупателям супермаркета в субботу, 14 мая. Стрельба транслировалась через камеру, прикрепленную к шлему.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, среди них четыре сотрудника супермаркета. Власти американского города назвали преступление «насильственным экстремизмом на расовой почве».

Окружной прокурор Джон Флинн сообщил, что предполагаемому преступнику предъявили обвинение по статье об убийстве первой степени, которая предусматривает пожизненное заключение.