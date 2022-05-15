Разведывательное сообщество США проводит тщательную внутреннюю проверку того, как она оценивает боевую мощь иностранных военных после просчетов в анализе ситуаций в Украине и в Афганистане, сообщает CNN со ссылкой на свои источники

Это происходит на фоне усиления давления со стороны ключевых законодателей на Капитолийском холме, которые считают, что прогнозы разведки относительно двух основных внешнеполитических кризисов, с которыми столкнулась администрация Джо Байдена, были ошибочны.

Комитет Сената по разведке во вторник направил секретное письмо Офису директора национальной разведки, Департаменту обороны и ЦРУ, в котором указал, что агентства в целом недооценили, как долго украинские военные смогут отбиваться от российских войск, и переоценили, как долго афганские боевики выстоят против Талибана прошлым летом после вывода США из страны, сообщили CNN несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Они поставили под сомнение методологию, лежащую в основе оценок разведывательного сообщества, и основные предположения, стоящие за ними, сказали источники.

CNN узнал, что отдел разведки Госдепартамента – Бюро разведки и исследований – более точно оценил способность украинских военных противостоять России. И хотя эту оценку разделяли в правительстве США, она не перечеркнула прогнозы более широкого разведывательного сообщества.

Критики утверждают, что США могли бы начать вооружать Украину быстрее и более тяжелым вооружением, если бы разведывательное сообщество оценило, что у нее есть шанс воевать с российской армией.