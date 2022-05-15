Наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать., говорится в военной сводке британской военной разведки от 15 мая.

Эта сводка длиннее привычного объема подобных документов и суммирует данные за длительное время.

Минобороны Британии констатирует, что за последний месяц, «несмотря на незначительные начальные достижения», Россия не смогла захватить значительную территорию Украины, и при этом армия РФ «сохраняет стабильно высокий уровень истощения».

«На сегодня Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)», — констатирует Минобороны Британии. Такие высокие оценки российских боевых потерь до сих пор не звучали.

Также военное ведомство ожидает, что задержки «почти наверняка будут усиливаться» из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.

«На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО», – констатируют британцы.