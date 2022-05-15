Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil Gotit.

О причинах смерти не сообщается.

«Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слезы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев», — написал Lil Gotit в своем аккаунте в Instagram*.

Настоящее имя Lil Keed — Ракхид Рендер. У него осталась дочь по имени Нейчур. За свою карьеру Lil Keed выпустил несколько альбомов. Последний из них, Trapped on Cleveland 3, вышел в 2020 году. Делюкс-версия включала совместные работы с такими звездами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.