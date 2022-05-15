Тысячи американцев вышли на митинги за право на аборты в разных штатах США, передает Reuters.

По данным агентства, митингующие возмущены перспективой отмены решения Роу против Уэйда, которое в 1973 году легализовало аборты по всей стране.

В Вашингтоне демонстранты пришли к зданию Верховного суда с транспарантами с надписями в поддержку абортов.

Ранее Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт. По мнению судьи, решение, принятое в1973 году, было «непродуманным и глубоко ошибочным», из-за него появилось право, которое не упоминается в американской конституции.

Даже если суд примет это решение, штаты все равно смогут на законных основаниях разрешать аборты..

До этого сообщалось, что американская компания «Yelp» поможет оплатить дорогу сотрудникам, которым приходится выезжать за пределы родного штата, чтобы сделать аборт.