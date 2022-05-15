Facebook и Instagram заблокировали для россиян доступ к песне «Стефания» победителей Евровидения 2022 года украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra, выяснил корреспондент ТАСС.

Трек нельзя добавить в stories — при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены.

Также песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России. «Эта песня в настоящее время недоступна», — появляется сообщение при попытке прослушать трек, добавленный другими пользователями.

При этом Facebook не ограничивает доступ к видео выступления Kalush Orchestra и новостям об их победе на конкурсе при общем поиске на платформе. Официальное сообщество Kalush Orchestra также доступно для российских пользователей.

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в Турине. Это третья победа Украины на «Евровидении». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании. Конкурс проходил в этом году под девизом «Звучание красоты».