Не менее восьми человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина расстрелял посетителей магазина Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, 14 мая. Инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Мужчина зашел в магазин с винтовкой, он был одет в военную форму и бронежилет.

Известно, что среди жертв есть и предполагаемый преступник.