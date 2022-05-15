Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил в субботу президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Стюарт отметил, что нынешние американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», — констатировал он.